В Воронеже женщину-адвоката обвиняют в мошенничествах на 560 тысяч рублей

После таких махинаций женщина теоретически может и статуса адвоката лишиться. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета возбудили на основании материалов работников ФСБ уголовные дела в отношении 34-летней женщины-адвоката, работающей в конторе в Левобережном районе. Ее обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

По данным следствия, в октябре 2019 года к адвокату обратился 36-летний мужчина. И попросил представлять его интересы, так как полицейские проводят в отношении него проверку. Женщина-юрист заявила, что может добиться того, чтобы клиента оставили в покое. Цена вопроса – 260 тысяч рублей. Мужчина согласился и в ноябре 2019 года передал адвокату эту сумму. При этом женщина не собиралась никак «отрабатывать» эти деньги. Да и не имела такой возможности.

По схожей схеме адвокат «развела» 87-летнего жителя Воронежа, обратившегося к ней по поводу суда о наследстве. Она также сказала пожилому человеку, что за деньги может повлиять на решение в его пользу. За это потребовала 100 тысяч рублей. В марте 2020 года пенсионер отдал эту сумму. Однако аппетиты женщины росли. Под разными предлогами она потребовала от пожилого человека отдать ей еще 200 тысяч рублей. Эти деньги пенсионер передал корыстному адвокату в апреле 2020-го и в феврале 2021 года. Последний случай получения денег женщиной был, когда она уже находилась «под колпаком» ФСБ и Следственного комитета по факту первого мошенничества.

Преступную деятельность адвоката раскрыли, ее задержали. Она признала свою вину. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.