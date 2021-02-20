В центре Воронежа у водителя произошел инсульт: он потерял сознание за рулем

Сейчас состояние мужчины стабилизировалось Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Посреди проезжей части на проспекте Революции, у театра драмы имени Кольцова, остановился автомобиль «Грейт Вол». За рулем иномарки сидел пожилой мужчина и не двигался.

Дежурившие поблизости сотрудники ДПС - старшие лейтенанты полиции Александр Швецов, Максим Богатырев и майор Александр Горожанкин - подошли к машине и постучали в стекло, однако водитель никак не отреагировал. Двери оказались заблокированы.

Никто из стоящих неподалеку горожан не мог сказать, что случилось. Да и каких-либо повреждений, характерных для ДТП не было. Полицейские тут же вызвали скорую медицинскую помощь и решили извлечь водителя из салона автомобиля.

Старшие лейтенанты полиции Александр Швецов, Максим Богатырев и майор Александр Горожанкин Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Инспекторы разбили заднее левое стекло и открыли автомобиль. Водитель был в бессознательном состоянии. Полицейские помогли прибывшим медикам погрузить его на носилки.

Оказалось, что за рулем иномарки был 63-летний житель города Лиски. По предварительным данным, у мужчины произошел инсульт.

- Медики отметили, что полицейские оперативно среагировали, ведь при приступе инсульта речь идет на минуты и важно как можно скорее оказать медицинскую помощь таким пациентам. В дальнейшем установлено, что мужчина в этот день в утреннее время выехал из дома в Воронеж и перестал выходить на связь с родственниками. После чего те разместили информацию о розыске мужчины в социальных сетях. Командир ОБДПС ГИБДД по Воронежу Александр Горожанкин связался с родственниками и сообщил им о случившемся, а также передал информацию, в каком медицинском учреждении находится 63-летний житель города Лиски. Сейчас состояние мужчины стабилизировалось, он идет на поправку, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.