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Воронежские школьники собрали "Армейские чемоданчики"

Патриотическая акция прошла накануне Дня защитника Отечества
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Учащиеся воронежских школ накануне Дня защитника Отечества приняли участие в патриотической акции «Армейский чемоданчик». Ее суть состоит в том, что ребята собирают в чемодан предметы, связанные со службой в армии членов семьи. Содержимым чемоданчика могут стать предметы быта, обмундирования и другие свидетельства участия своих родственников в Великой Отечественной войне, других войнах, локальных конфликтах и эпизодах военной службы. Многие из участников упаковывают вещи в чемоданы еще советской эпохи. Например, в школе № 13 развернулась настоящая музейная экспозиция.

- Чего только не было: грамоты и благодарности, военное обмундирование, шлем танкиста, вырезки из газет, медали и ордена, фотографии, дембельские альбомы, бескозырка, фляжка, противогаз, рукописная автобиография и брошюра о боевом пути одного из полков времен Великой Отечественной войны и многое другое, - рассказали в управе Ленинского района.

Ребята не только показали семейные реликвии, но и рассказали товарищам о своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну, Афганистан, другие горячие точки, и о тех, кто служит сегодня. Выставка прошла в школьном Зале Памяти.