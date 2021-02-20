В Воронежской области исключили не отчитавшихся о доходах депутатов

Двое депутатов поселений Россошанского района четыре месяца с момента избрания не предоставили сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, нарушив тем самым закон о противодействии коррупции. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки.

- Советами народных депутатов Жилинского и Поповского сельских рассмотрены представления межрайонного прокурора о досрочном прекращении полномочий депутатов Николая Горбанева и Сергея Шевченко. Решениями Советов полномочия депутатов Горбанева и Шевченко досрочно прекращены в связи с утратой доверия, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.