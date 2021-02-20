Жилищная инспекция проверит, как пользуются газом в сотне воронежских многоэтажек

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Государственная жилищная инспекция проводит проверку сотни воронежских домов, из которых поступила информация о нарушениях правил пользования газом. По итогам этих проверок виновных привлекут к административной ответственности. Штрафы по статье составляют от 50 до 100 тысяч на должностных лиц и от 200 до 300 тысяч – на юридических.

Нарушения при использовании бытового газа приводят к несчастным случаям. По данным пресс-службы областного правительства за весь 2020 год и два первых месяца текущего года в регионе произошло 36 ЧП, погибло 14 человек.

По итогам 2020 года жилищная инспекция приняля меры к устранению нарушений при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов в 1200 газифицированных многоквартирных домах области. Всего на территории региона более 8,5 тыс. таких домов.

Административная ответственность грозит и жильцам, которые уклоняются от заключения договоров с газовой службой на обслуживание оборудования и вентиляционных систем. Штраф составляет от 1 до 2 тыс. рублей.