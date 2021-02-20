Воронежский центр медицины катастроф признали лучшим в России

Воронежский областной центр медицины катастроф победил во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший территориальный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020 году».

В соревновании участвовали все 85 регионов. Жюри оценивало готовность службы к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, уровень развития технологий оказания экстренной медицинской помощи и совершенствования региональной структуры центра.

17 февраля директор ФГБУ «ВЦМК «Защита» Сергей Гончаров вручил главному врачу воронежского центра медкатастроф Александру Артемову диплом и кубок победителя, а также личную награду –– медаль медицины катастроф «За преданность и усердие».

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области, в центре катастроф сегодня работают около 50 врачей. Это хирурги, реаниматологи, нейрохирурги, врачи скорой помощи, травматологи, сосудистые хирурги. Круглосуточно дежурят 4-5 бригад: реанимационная, общехирургическая, нейрохирургическая, бригада сосудистого хирурга.

В прошлом году в центр медицины катастроф поступил новый вертолет отечественного производства «Ансат». За год он использовался более 400 часов и доставил в медучреждения более 160 пациентов.