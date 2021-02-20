Воронежец попался на сбыте фальшивой пятитысячной купюры

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

20-летнего воронежца подозревают в сбыте фальшивой пятитысячной купюры. По версии следствия, в ноябре 2020 года молодой человек расплатился поддельной банкнотой в одном из сетевых магазинов в Коминтеновском районе. Обнаружив обман, сотрудники супермаркета написали заявление в полицию. Оперативники отправились на поиски злоумышленника.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили подозреваемого. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Там он признался в совершении преступления, рассказав, что приобрел фальшивку бесконтактным способом.

-В настоящее время полицейские устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории региона, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.