В Воронежской области почти на 41% выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

По данным регионального управления Роспотребнадзора в январе 2021 года уровень инфекционной заболеваемости вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Врачи зарегистрировали 57281 случай против 40815 годом раньше.

На 40,8% выросло число внебольничных пневмоний.

Снижение отмечается по сальмонеллезу - на 60,9%, острым кишечным инфекциям установленной этиологии - на 43,6%, острым кишечным инфекциям неустановленной этиологии - на 35,6%, острому вирусному гепатиту А - на 56,4%, хроническому вирусному гепатиту В - на 48,8%, хроническому вирусному гепатиту С - 48,9%, ветряной оспе - 58,4%, инфекционному мононуклеозу - на 71,2%, сифилису - на 18,9%, гонококковой инфекциии - 12,8%, микроспории на 23,9%, пораженности педикулезом - на 71,4%, энтеробиозу - 49,9%.

В январе зарегистрировано 37753 случая заболевания ОРВИ, что на 5,6% выше аналогичного периода 2020 года. 63,3% всех обратившихся за помощью лица старше 15 лет. Эпидпорог был превышен на 2-3 неделях января.

Зарегистрирован один лабораторно подтверждённый случай заболевания бешенства у собаки в Таловском районе.