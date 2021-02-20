Абоненты Tele2 из Воронежа в 2020 году предпочитали горнолыжные курорты Центральной России

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В среднем пользователи проводили на склонах 6 дней и за это время тратили по 6 Гб интернет-трафика и более 4 часов на разговоры по телефону.

В 2020 году несмотря на пандемию и самоизоляцию количество абонентов, выезжающих на горнолыжные курорты, осталось практически неизменным по сравнению с 2019 годом. При этом в 2020 году люди проводили на отдыхе на один день больше и в среднем находились в горах 6 дней. Также увеличилось количество потребляемого интернета. За время отпуска пользователи тратили по 6 Гб на человека, что на 20% больше, чем годом ранее. На разговоры по телефону во время отдыха пришлось столько же времени, что и в 2019 году – более 4 часов на одного абонента. Воронежские клиенты Tele2 проводили на горнолыжных склонах в среднем 4 дня. За время отдыха пользователи тратили по 4,5 Гб интернет-трафика, а также более 4 часов на разговоры по телефону.

Согласно статистике Tele2, количество мужчин, посещающих горнолыжные курорты, чуть больше, чем женщин – их 53%. Средний возраст людей, отправляющихся в горы, составляет 42 года для мужчин и 44 – для женщин.

В 2020 году абоненты предпочитали горнолыжные комплексы в Центральной России. Наибольшее количество клиентов оператора было зафиксировано на курорте «Новинки» Нижегородской области. На втором месте по популярности – «Бобровый лог» в Красноярске, а на третьем месте оказался комплекс в Подмосковье «Снежком». В пятерке самых посещаемых горнолыжных баз отдыха оказался также комплекс «Донгор» в Воронежской области. Кроме жителей Воронежа, сюда часто приезжали отдыхать абоненты из Белгорода, Москвы и Липецка. Помимо рейтинговых и областных горнолыжных трасс воронежские любители активного зимнего отдыха посещали спортивно-развлекательные комплексы и в других областях, например, «Семено-Оленинский» в Рязанской области, а также «Белая Вежа» в Белгородской области.

Среди воронежских абонентов Tele2 популярные горнолыжные курорты области чаще посещали мужчины – их 54%. Средний возраст людей составляет 45 лет для мужчин и 46 – для женщин.

По сравнению с 2019 годом чуть меньше россиян посещали более удаленные курорты Краснодарского края и Сибири. При этом в «Шерегеше» Кемеровской области туристы оставались на день больше, чем в 2019 году – 6 дней, а на «Розе Хутор» в среднем абоненты Tele2 проводили по 4 дня – так же, как и годом ранее. Средний возраст людей, посещающих эти курорты, – 39 лет, мужчин среди туристов немного больше, чем женщин – 55%. Воронежцы в 2020 году напротив стали чаще отдыхать в удаленных курортах. Так, число туристов из Воронежа в «Шерегеше» увеличилось более чем в 5 раз, а на «Розе Хутор» в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом.