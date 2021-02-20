В Воронеже «борца с автохамами» обвиняют в 11 преступлениях

Скандальному активисту грозит до четырех месяцев ареста. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сотрудники Следственного комитета передали в суд дело 42-летнего жителя Воронежа Алексея Шамардина. В соцсетях он позиционирует себя как «борец с автохамами».

По версии следствия, активист, по сути, занимался тем, что в народе называют «подставами». Провоцировал тот или иной инцидент на дороге, потом делал липовое заключение эксперта о причиненном материальном вреде, пользуясь оказавшейся у него печатью недействующей уже фирмы. А потом добивался возбуждения административного дела в ГИБДД.

Шамардина обвиняют в 11 подобных преступлениях, подпадающих под часть 1 статьи 303 УК РФ «Фальсификация доказательств». За нее предусмотрены как штраф от 100 до 300 тысяч рублей, так и четыре месяца ареста. Сам «борец с автохамами» от дачи показаний отказался.