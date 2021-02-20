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Общество

В Воронежской области к 20 февраля от коронавируса умерли еще 27 человек

За то же время заболевание победил 351 пациент
Олег ИВАНОВ
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Число выздоровевших увеличилось до 59 185.

Число выздоровевших увеличилось до 59 185.

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Число умерших от COVID-19 в Воронежской области достигло 2 183. Это значит, что за последние сутки еще 27 человек не справились с заболеванием. Об этом 20 февраля сообщил региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

Но увеличилось и число выздоровевших - до 59 185. За последние сутки COVID-19 победил 351 пациент.

Тем временем количество человек с подтвержденным диагнозом, как мы уже сообщали, стало равно 65 434. За день 337 новый пациентов. Специалисты подчеркивают, что на пике второй волны регистрировалось в течение нескольких дней по 395 случаев. То есть идет постепенное снижение заболеваемости. Но есть и тревожная тенденция: в Воронежской области пожилые люди стали чаще заражаться коронавирусом.