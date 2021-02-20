Сотрудники Росреестра ответят на вопросы воронежцев

25 февраля с 12:00 до 14:00 управление Росреестра по Воронежской области проведет консультацию по телефону. Специалисты ответят на все вопросы, связанные с государственной кадастровой оценкой, а также с государственной регистрацией и кадастровым учетом созданного объекта недвижимости.

Разъяснения по теме «Государственная кадастровая оценка» даст начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Калабухов Геннадий Алексеевич. По теме кадастрового учета и регистрации права проконсультируют начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения и земельных участков Ипполитова Наталья Владимировна и заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости нежилого назначения и земельных участков Журавлев Сергей Сергеевич

Телефоны «горячих линий»:

- 8 (473) 210-76-25;

- 8 (473) 210-76-26;

- 8 (473) 210-76-38;

- 8 (473) 210-76-40.

Для максимально эффективного диалога рекомендуем четко формулировать вопрос или проблему, в том числе с указанием сведений об объекте (например, кадастровый номер, адрес и пр.).