Вице-мэру Воронежа и заместителю руководителю управы Коминтерновского района приостановили членство в «Единой России»

Юрий Бавыкин. Фото: предоставлено Ленинским районным судом.

В воронежском отделении партии «Единая Россия» сообщили о приостановке членства вице-мэра Воронежа Юрия Бавыкина и заместителя руководителя управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию Светлане Васьковой. Обоих обвиняют в крупном мошенничестве. Если их осудят, то приостановление членства автоматически превратится в исключение из партии. Похоже, что так и будет. Оба чиновника признали свою вину.

Напомним, по версии следствия, Юрий Бавыкин, будучи еще главой Коминтерновского района пообещал одному из кандидатов в депутаты воронежской гордумы обеспечить в ходе предвыборной компании не менее 50% голосов избирателей. За это он попросил 400 тысяч рублей.

Светлана Васькова выступила в роли посредника. Она побеседовала с кандидатом в депутаты по этому денежному вопросу, как говорят следователи, «не позднее августа 2020 года». 400 тысяч в итоге чиновники получили. Но ничего из своих обещаний выполнять не стали.

Светлана Васькова. Фото: предоставлено Ленинским районным судом.

«КП-Воронеж» сообщили, что поводом для возбуждения уголовного дела могли стать показания пребывающего под домашним арестом депутата гордумы Сергея Кудрявцева. Его подозревают в махинациях с ДК имени Кирова в Левобережном районе.

Чиновников задержали 17 февраля. А 19 февраля в Ленинском районном суде приняли решение отправить Юрия Бавыкина и Светлану Васькову под домашний арест – обоих до 16 апреля включительно. В городской администрации обязанности, которые до ареста исполнял Бавыкин, временно возложили на первого заместителя мэра по городскому хозяйству Сергея Петрина.