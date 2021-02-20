Воронежские медики рассказали о состоянии рабочих, пострадавших при взрыве газового баллона

Фото: СУ СКР по Воронежской области

Состояние одного из рабочих, пострадавшего во время взрыва газового баллона в Богучарском районе, медики оценивают как тяжелое. Мужчина находится в отделении реанимации районной больницы. Об этом «КП-Воронеж» 20 февраля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Еще двое его коллег в состоянии средней степени тяжести находятся в хирургическом отделении.

Напомним, 19 февраля около 8.20 рабочие, выполнявшие ремонт моста через реку в районе 749-го километра трассы М-4 «Дон», решили прогреть открытым огнем замерзший газовый баллон. В итоге этих манипуляций у баллона выбило дно. Никто не погиб, но травмы получили семь человек. Четверым госпитализация не потребовалась.

Ответственных за охрану труда сотрудников мостотряда № 81 ОАО «Дороги и Мосты», занимающего ремонтом этой переправы, ждут проверки. Об это уже заявили и в прокуратуре и в СК.