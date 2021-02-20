Воронежские спортсмены завоевали 12 медалей на чемпионате и первенстве России по джиу-джитсу

Воронежцы на соревнованиях в Санкт-Петербурге были одними из лучших. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсмены привезли богатый урожай медалей с чемпионата и первенстве России по джиу-джитсу. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.

Воспитанники тренеров Владимира Бебнева, Леонида Бебнева, Владимира Меркулова, Дмитрия Бешенца и Ивана Долбилина завоевали 12 медалей. Три из них золотые. Победили девушки - Софья Крутова, Егор Крутов и Алиса Никулина. Вторыми стали Карина Грошева и Алексей Редько. Бронзу завоевали Егор Белоконев, Григорий Колистратов, Архип Лынов и Глеб Стеканов, Иван Батаев, Валерия Путинцева и Даниэль Шарковкин.

- По итогам соревнований Иван Батаев выполнил норматив мастера спорта, а Крутов и Редько прошли отбор в сборную страны, - сообщил главный тренер сборной Воронежской области по джиу-джитсу Леонид Бебнев.