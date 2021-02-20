17-летнюю девушку из Воронежа будут судить за международную торговлю наркотиками

При обыске на квартире юных торговцев смертью нашли крупные партии наркотиков. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники прокуратуры Воронежской области направили в суд уголовное дело двух жителей Воронежа – 23-летнего мужчины и 17-летней девушки. Их обвиняют в 22 преступлениях, связанных с торговлей наркотиками.

По версии следствия, с ноября 2019 года эти двое воронежцев занимались контрабандой наркотиков в особо крупном размере. Смертоносную отраву они пересылали почтовыми отправлениями в иностранные государства. Также мужчина с девушкой делали «закладки», а потом продавали наркотики дистанционным способом. На чем и попались. В марте 2020 года их взяли с поличным при попытке сделать очередную «закладку».

Во время обысков в квартире юных торговцев смертью обнаружили ЛСД, марихуану, метадон и другие наркотики в особо крупном размере.

Уголовное дело будут рассматривать в Семилукском районном суде. Обоим наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы.