Воронежские каратисты завоевали десять медалей на Кубке Петра Великого

Поединки на Кубке Петра Первого были жаркими. Фото: cspsk-vrn.ru

Сборная Воронежской области отлично выступила на традиционном турнире по каратэ «Кубок Петра Великого». На соревнования, проходившие в Липецке, приехали более 700 спортсменов из 24 регионов страны.

В первый день Кубка здорово показали себя представители старшей возрастной группы. Александра Лиджиева в весе до 55 кг и Валерия Кешебян в весовой категории свыше 68 кг взяли «золото», а Мария Дровненкова стала лучшей в финале в дисциплине «ката».

Бронзовые медали завоевали Ксения Шишова (девушки 14-15 лет, ката) и Камилла Аскарходжаева (18+, до 61 кг).

Отлично показали себя на соревнованиях воронежские девушки-каратистки. Фото: cspsk-vrn.ru

Второй день соревнований принес еще пять медалей. Золото выиграли Дмитрий Брюхов среди спортсменов до 45 кг, Ксения Шишкова в весовой категории свыше 54 кг и Артем Бурданцев в весе свыше 76 кг.

Серебро завоевали Владислав Клецкин в категории до 63 кг у кадетов и Виктория Будникова – до 47 кг у кадеток.

- Основными соперниками воронежцев стали атлеты Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Орла, Иванова, Ростова-на-Дону. В командном зачете воронежские спортсмены разместились на второй строчке. Впереди — Москва, позади Санкт-Петербург, - рассказал директор Центра спортивного каратэ «Ирбис», где тренируются спортсмены, Алексей Джиянов.