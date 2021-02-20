В Воронежской области в столкновении легковушек пострадали три человека

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

19 февраля в Бутурлиновке водитель автомобиля «Пежо 206», 33-летний местный житель, столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ-21074», за рулем которого был 52-летний мужчина.

ДТП случилось примерно в 20.00 у дома №48 по улице Совхозная. По предварительным данным, водитель иномарки не проконтролировал боковой интервал.

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21074», 44-летняя женщина, а также пассажир автомобиля «Пежо 206», 33-летний мужчина с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 144 ДТП, из них в областном центре – 121, на федеральных трассах - 6, в районах области – 17. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получил 6 человек.