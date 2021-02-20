В Воронеже перекроют дорогу и запретят парковку из-за салюта ко Дню защитника Отечества

Действовать ограничения будут до 22:30 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

На время проведения праздничного салюта, посвященного Дню защитника Отечества, в Воронеже закроют движение транспорта по Чернавскому мосту и дамбе. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, 23 февраля с 6:00 до 22:30 будет закрыт въезд на территорию дамбы Чернавского моста со стороны самого моста.

С 20:00 до 22:30 перекроют движение автомобилей по Чернавскому мосту и дамбе (от улицы Степана Разина до Спортивной набережной), а также запретят парковку на улице Степана Разина (от проспекта Революции до Чернавского моста); Чернавской и ВоГРЭСовской дамбах; улице Софьи Перовской и набережной Массалитинова (на участке от Адмиралтейской площади до Северного моста).

Схема перекрытия движения Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Напомним 20 февраля в связи с возложением цветов к памятнику Неизвестному солдату запрещена парковка транспорта с обеих сторон проспекта Революции - напротив площади Победы.