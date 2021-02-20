В Воронеже предложили установить новый памятник трамваю

Активист общественного движения «Город и транспорт» Виталий Иванищев предложил установить в Воронеже новый памятник трамваю или даже модернизировать реальный вагон под киоск по продаже газет или кофе.

Для реализации проекта рассматривается чешский вагон «Татра Т3», который был достаточно массовым в Воронеже и остался в памяти горожан. Такие трамваи еще работают в некоторых городах. Активисты готовы, как только подобный вагон будет списан, договориться о том, чтобы его перевезли в Воронеж. Правда, вопрос с финансированием этой идеи пока не решен.

Последним воронежским вагоном был стандартный «КТМ-5». Но на воронежском трамвайно-троллейбусном ремонтном заводе он был полностью перестроен. После закрытия движения в 2009 году около двух лет вагон ржавел в депо. Скорее всего, как предполагает Виталий Иванищев, он закончил свои дни он в пункте приема металлолома.

- Трамвай сыграл важную роль в истории нашего города. Открытие движения в 1926 году обессмертило себя в романе «12 стульев», в годы восстановления трамвай перевозил не только пассажиров, но и строительные материалы, и вплоть до начала 21 века он оставался самым востребованным пассажирским транспортом. И хорошо бы эту память увековечить. Но ни одного вагона в Воронеже не осталось, - подчеркивает общественник.

С другой стороны в Воронеже уже была инициатива установить точную копию трамвая, ходившего по улицам города в 60-е годы. Он в итоге появился на улице Кривошеина в новом сквере. Арт-объект уже успел пострадать от вандалов.

- Реализация хромает, - отмечает Виталий Иванищев. - Главная беда- это выдуманный вагон выдуманного маршрута. Даже в годы расцвета трамвайного движения в Воронеже не было 26 маршрута, нумерация заканчивалась на 22, а сам вагон, сделанный из композитных материалов- это какая-то бутафория.

Реальный же скоростной трамвай, как говорилось раньше, не появится в Воронеже раньше 2030 года.