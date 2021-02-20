В Воронежской области на мероприятия по формированию комфортной городской среды в 2021 году заложено более 1 млрд рублей

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Состоялось расширенное совещание, в рамках которого обсуждалась реализация программы формирования комфортной городской среды в Воронежской области, рассказал спикер регионального парламента.

В общей сложности в текущем году на реновацию общественных пространств и дворов в муниципальных образованиях Воронежской области в рамках регионального проекта будет направлено почти 760 млн рублей. Это позволит сохранить объемы обновления общественных пространств и дворовых территорий в населенных пунктах нашего региона на уровне прошлых лет. В 2021 году на предусмотренные бюджетом региона средства было запланировано привести в порядок более 130 дворовых и 20 общественных территорий.

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Кроме того, еще 354 млн рублей будет направлено на реализацию четырех проектов по благоустройству, ставших победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в Лискинском, Бобровском и Богучарском муниципальных районах и в Нововоронеже. Так, в Богучаре запланировано благоустройство прибрежной зоны и пляжа, в Нововоронеже и Лисках — реконструкция городских парков, Бобров направит средства на комплексное развитие общественных пространств, пешеходной и велоинфраструктуры центральной части города.

В ходе совещания обсуждалась возможность дополнительного финансирования проектов благоустройства в муниципальных образованиях Воронежской области.

Кроме того, участники совещания обсудили этапы работы по формированию перечня объектов благоустройства для голосования на общероссийской платформе по созданию комфортной городской среды. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года, а полученные результаты помогут сформировать адресные перечни территорий на следующий год.

Подключаться к общероссийской платформе для голосования смогут муниципальные образования с численностью населения более 20 тысяч человек. От Воронежской области в этом году такими населенными пунктами станут Лиски, Россошь, Семилуки, Острогожск и Бобров. Вовлечение жителей городов в разработку проектов благоустройства позволит выявить реальные потребности городских сообществ и создать по-настоящему востребованные общественные пространства.