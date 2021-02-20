В Воронежской области к 20 февраля коронавирус обнаружили еще у 337 жителей

В Воронежской области за последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 337 жителей. Таким образом, общее число человек, столкнувшихся с новым вирусом, достигло 66 434. Об этом 20 февраля сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

19 февраля для сравнения был 341 случай. Специалисты подчеркивают, что на пике второй волны регистрировалось в течение нескольких дней по 395 случаев. Но есть и тревожная тенденция: в Воронежской области пожилые люди стали чаще заражаться коронавирусом.

В то же время число одновременно занятых коек к утру 20 февраля - 1 959. А количество уже вакцинированных воронежцев - 72 526.

При этом воронежские медики уже готовы делать 10 тысяч прививок от COVID-19 в сутки.

-Теперь надеемся, федеральный центр поддержит нас ускорением поставок вакцины в регион. Но уже сейчас статистика позволяет смотреть в ближайшее будущее с осторожным оптимизмом, — прокомментировал губернатор Александр Гусев.