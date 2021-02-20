Воронежцы смогут сфотографироваться со спортивными и ретро автомобилями

С 21 по 23 февраля в галереях первого этажа Сити-парка «Град» будут выставлены спортивные и ретро автомобили, с которыми можно бесплатно сфотографироваться.

Как сообщают организаторы, будет представлен Cadillac DeVille 1964 года выпуска - участник ралли на классических авто. Отечественная Lada Bronto 4x4 (2018 года) с заводским сертифицированным тюнингом.

Также вы сможете детально рассмотреть спортивное купе Nissan Silvia S13 - победитель Чемпионатов RDS Юг и Drift Battle Series. И, конечно, оцените перевоплощение ГАЗ 24 «Забытый драгстер» - настоящий маслкар из Волги.

Напомним, в Воронеже ко Дню защитника Отечества также соберут «открытку» из автомобилей.