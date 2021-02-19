В Воронежской области мошенники уговорили мужчину набрать кредитов на 307 тысяч и украли деньги

50-летний житель Бобровского района рассказал стражам порядка, что стал жертвой мошенника. Ему позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Спросил, есть ли у мужчины кредиты. Получив положительный ответ, он заявил, что якобы к его счету получили доступ мошенники. И пытаются оформить на него потребительские кредиты и похитить деньги.

Дальше аферист предложил: чтобы не допустить хищения, нужно исчерпать свой кредитный потенциал. Поэтому срочно нужно оформить кредиты и тут же их погасить. Мошенник и его подручные предложили помочь мужчине это сделать. Следуя их инструкциям, бобровчанин сообщил персональные данные своей банковской карты. Мошенники получили доступ к его мобильному счету и в течение четырех дней оформили на него три потребительских кредита по 307 тысяч рублей, а потом украли все деньги.

Мужчина решил проверить, статус его прошлого кредита. Узнав, что он так и остался должен банку 170 тысяч рублей, он пошел в полицию.

- Всего 18 февраля было девять случаев «бесконтактных» мошенничеств. Доверчивые люди лишились более 1,7 миллионов рублей. Восемь афер совершены путем получения доступа к банковской карте, другие под предлогом оформления кредита и помощи родственнику, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Снова напоминаем: не доверяйте звонкам незнакомцам, предлагающим совершить сомнительные финансовые операции, и тщательно проверяйте то, что они вам рассказывают.