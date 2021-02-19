Под Воронежем подполковник полиции продал «КамАЗ» зэка на запчасти

Рамонский районный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника местного отдела полиции. Его признали виновным по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере».

В суде установили, что бывший страж порядка распорядился продать находившийся на штрафстоянке «КамАЗ» на запчасти. Грузовик принадлежал мужчине, сидевшему по уголовной статье в другом регионе. 100 тысяч рублей, вырученных от продажи, полицейский начальник положил себе в карман. Его разоблачили и вскоре «попросили» со службы.

Суд приговорил экс-полицейского к трем годам лишения свободы условно с тем же испытательным сроком. В течение того же времени он не имеет права служить в органах МВД. Кроме того, у него отобрали звание подполковника.