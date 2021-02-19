Под Воронежем будут судить негодяев, укравших награды ветерана Великой Отечественной войны

24-летний вор ответит еще и за похищение наград. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двое юных воров 18 и 24 лет в ноябре 2020 года залезли в дом женщины в селе Левая Россошь. Там они похитили вещи на сумму пять тысяч рублей.

Пустяковая кражонка перестала быть таковой, когда старший вор обнаружил три награды СССР, принадлежавшие прадеду хозяйки дома, ветерану Великой Отечественной войны, участнику боевых действий. Преступник украл их. И когда был пойман вместе с подельником, «заработал» себе еще одно уголовное дело. Кроме кражи по ч.3 ст. 158 УК РФ, он ответит и по ст. 324 УК РФ «Незаконное приобретение государственных наград СССР».

Награды после поимки воров вернули правнучке ветерана. А уголовное дело двух джентльменов удачи теперь рассмотрят в Каширском районном суде.