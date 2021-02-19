В Воронеже в апреле откроют Центр мужской гимнастики

По адресу Ленинский проспект, 93В завершается строительство Центра мужской гимнастики. Сейчас спорткомплекс уже готов на 86%: в здании отделывают потолки и полы, красят стены. Также устанавливают фонари вокруг Центра, обустраивают внутренние сети связи, энергоснабжения и вентиляции, систему видеонаблюдения.

- Стоимость Центра составляет 149,35 млн рублей. К 1 апреля по условиям контракта он должен быть сдан, - заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Новый гимнастический зал строят с привлечением денег из федерального бюджета. Размер субсидии составил 97,717 миллионов рублей.

В Центре будет три зала: спортивной гимнастики 42х24 метров, общей физической подготовки 14х12 м., хореографии 12х12 м, а также раздевалки, душевые и административные помещения.

На территории спорткомплекса высадят деревья и цветы, установят скамейки. Обещают также создать все условия для свободного посещения Центра инвалидами.