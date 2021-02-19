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В Воронежской области девушка попросила своего парня прокатить ее на капоте машины и погибла

А ее молодой человек получил условный срок
Юрий КОЗЛОВ
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Суд решил, что за смерть девушки ее парню можно дать условный срок.

Суд решил, что за смерть девушки ее парню можно дать условный срок.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Лискинский районный суд вынес решение по уголовному делу 21-летнего парня. В июне 2020 года он согласился на просьбу своей девушки прокатить ее на капоте «пятерки». И повез ее по улице 40 лет Победы Лисок. Девушка не удержалась, упала на асфальт и получила смертельные травмы.

Суд принял во внимание возмещение материального ущерба и морального вреда родственникам погибшей. И приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, в течение трех лет молодой человек не имеет права управлять автомобилем.

Криминал