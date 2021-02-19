В Воронежской области пожилые люди стали чаще заражаться коронавирусом

Успокаиваться рано, люди пока продолжают умирать от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном оперативном штабе сообщили новые сведения о заболевших коронавирусом. По информации областных властей, в целом число зараженных за неделю снизилось на 2,5 процента.

Однако есть и тревожные данные. Жители Воронежской области 65 лет и старше стали заражаться намного чаще. Если на прошлой неделе их было 18,5 процента от общего числа заболевших, то теперь – 24%. Больше 46 процентов заразившихся – люди от 40 до 65 лет.

Напомним, утром 19 февраля областные власти сообщили о том, что число получивших прививку наших земляков превысило количество заболевших за все время эпидемии – соответственно 68 692 и 65 097 человек. За последние сутки заразу подхватил 341 житель Воронежской области, 14 умерли, 356 выздоровели.