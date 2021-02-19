В райцентре под Воронежем собаки напали на школьницу

С агрессивными собаками, похоже, никто толком не понимает, что делать. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В среду, 17 февраля, в Семилуках на девочку напала стая собак, живущая на городском кладбище. Один из псов укусил школьницу. К счастью, мимо проходил мужчин, он отогнал собак. Жалобы в администрацию результата не дали. Якобы там сказали, что договора на отлов собак нет и денег на подобные мероприятия тоже нет. Об этом ЧП сообщили в местных соцсетях.

Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете. Там организовали проверку обстоятельств ЧП. Сотрудники СК опросят девочку и ее родителей (или законных представителей), а также местных жителей, также проведут необходимые экспертизы. Кроме того, дадут оценку действиям должностных лиц местной администрации.

Между тем в администрации Семилук, мягко говоря, не в восторге от бродячих собак, но ничего поделать по их словам не могут:

- По нынешнему законодательству можно их только отловить, чипировать и снова отпустить. Тут еще и местные жители очень по-разному к этим животным относятся. Один раз, когда мы пытались этих собак поймать, нас грозили лопатами побить!

Напомним, в последнее время в Воронеже было сразу два случая нападения собак. 8 февраля в районе школы № 67 на улице Циолковского девочка со школьным рюкзаком убегала от своры агрессивных псов. Животные догнали ребенка и повалили на землю. Школьницу отбили от разъяренных псин местные жители.

А в ноябре 2020 года свора собак стала часто нападать на прохожих в районе остановки «Школа» в Железнодорожном районе. Пострадали, как минимум, две женщины. Однако в микрорайоне есть любители подкармливать диких псов, которым бесполезно говорить об их агрессивности.