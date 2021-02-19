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В Воронеже построят долгожданный тротуар от Березовой Рощи до "Динамо"

На реализацию проекта выделяют 1,6 миллиона
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Центрального района

Фото управы Центрального района

Виадук над парком «Динамо» облегчает жизнь пассажирам и водителям, но усложняет пешеходам. Чтобы попасть из Березовой Рощи на «Динамо» и обратно, местным жителям приходится либо садиться на автобус, либо преодолевать непростые метры по песку, снегу, через отбойники и пустыри. Вечером этот путь просто опасен. Тротуара под виадуком нет и никогда не было.

И вот, наконец, благодаря победе в конкурсе местных инициатив, мечта нескольких поколений воронежцев воплотится. По информации управы Центрального района, на строительство нового тротуара выделено из областного и городского бюджета 1,63 миллиона рублей.

- К строительству нового тротуара, который будет благоустроен с учетом маломобильных граждан, приступят уже в мае 2021 года, - сообщили в управе.