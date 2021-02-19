Собутыльник во время пьянки украл у воронежца 200 тысяч

Уж сколько раз твердили: не пейте с кем попало. 36-летний житель Борисоглебска лишился без малого 200 тыс рублей после одной такой попойки. Инцидент произошел в конце декабря 2020-го.

Собутыльник похитил у мужчины 50 тысяч рублей наличными из квартиры и еще 145 тысяч рублей с банковской карты, подтвердив списание кодом из смс-сообщения с мобильного телефона потерпевшего, пока "богатый Буратино" был под парами алкоголя.

Полицейские выяснили, что 35-летний подозреваемый сразу покинул территорию Воронежской области. Но накануне оперативники получили информацию, что он прибывает к родственникам в Борисоглебск.

Мужчину задержали, он признался, что скрывался в Твери и других регионах, похищенные деньги потратил на личные нужды.

Теперь ему придется ответить за кражу.