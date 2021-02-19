Под Воронежем в столовой ученикам разливали недопитый компот

Возможно, после проверки департамента образования и Роспотребнадзора компот в столовой панинской школы будут все же обновлять почаще. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Компотный» скандал разразился в Панинской средней школы. Одна из учителей стала свидетелем шокирующим с точки зрения соблюдения санитарных норм поступка работника столовой. Недопитый компот, оставшийся от учеников третьих классов, разлили в новые стаканы. Они были предназначены для следующих посетителей. То есть, ребят из 6-7-х классов.

Учительница написала докладную директору. В ней она заявила, что ее дочь – десятиклассница, которая учится в той же школе, неоднократно жаловалась на расстройство желудка после обеда в местной столовой. Этот документ разошелся по соцсетям.

После того, как эта ситуация выплыла наружу, в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики организовали в школе проверку, которую вместе с ними проводили специалисты Роспотребнадзора. Понятно, что никаких доказательств не нашли (в столовой же не идиоты работают), однако директору напомнили о необходимости контроля за соблюдением санитарных норм.