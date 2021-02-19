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В Воронеже 20 февраля на 1,5 часа перекроют движение у ж/д вокзала

Ограничения связаны с возложением цветов к памятнику Черняховскому
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия Воронежа сообщила о перекрытии движения у ж/д вокзала 20 февраля.

С 9.00 до 10.40 нельзя будет проехать по одной стороне проезжей части улицы Кольцовской, примыкающей к памятнику Черняховскому. Ограничения связаны с возложением венков и цветов в честь Дня защитника Отечества.

Движение транспорта в это время направят по Кольцовской, Феоктистова, Фридриха Энгельса, Мира и участку проезжей части площади Черняховского, примыкающего к улице Мира.

Напомним 20 февраля в связи с возложением цветов к памятнику Неизвестному солдату будет запрещена парковка транспорта с обеих сторон проспекта Революции - напротив площади Победы.