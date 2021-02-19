Парковаться в центре Воронежа можно будет бесплатно три дня подряд

Оставлять машину на "халяву" на парковках в центре города можно будет с 21 по 23 февраля. Фото: из архива «КП»

Стало известно, как будет организована работа парковок в центре Воронежа во время предстоящих праздников.

В ООО «Горпарковки» пояснили, что деньги они будут брать только в субботу, 20 февраля, так как этот день является рабочим. Платить придется тем, кто оставляет машину с 8.00 до 19.00. Зато потом три дня подряд – с 21 по 23 февраля - можно будет парковаться бесплатно.

Кстати, уже известно расписание праздничных дней на весь 2021 год. Отдыхать будем с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря. Логично предположить, что все эти дни парковка в центре Воронежа также будет бесплатной.