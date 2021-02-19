Воронежец получил несколько ударов ножом в грудь от собутыльника

Врачи вызвали полицейских, когда в приемное отделение больницы поступил воронежец с ножевым ранением грудной клетки.

Оперативники выяснили, что днем 15 февраля 32-летний потерпевший выпивал в квартире многоэтажки на Циолковского. Через какое-то время он поругался с 34-летним хозяином квартиры и тот несколько раз ударил его ножом в грудь. Судмедэкспертиза квалифицировала повреждения как тяжкие травмы.

Подозреваемого задержали в той самой квартире. При осмотре места происшествия изъяли нож и одежду со следами крови.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.