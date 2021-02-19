Синоптики дали прогноз, будет ли в Воронежской области половодье

Разлив воронежских рек в 2021 году, если и будет, то далеко не таким масштабным, как в 2018-м. Фото: из архива «КП»

Воронежские метеорологи дали предварительный прогноз по возможности сильного половодья в нашем регионе. Полностью его вероятность исключить нельзя, но она мала.

- Дело в том, что глубина снежного покрова в нашей области сейчас невелика и неравномерна – от 1 до 10 сантиметров, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Внутри области таяние такого малого количества снега половодье вызвать не может. Есть небольшая вероятность того, что воды прибудут с севера со стороны Москвы. Там как раз глубина снега очень приличная – до 60 сантиметров. Однако пока на севере все начнет таять, часть рек Воронежской области уже освободится ото льда. Так что даже в низинах, к примеру, в Калачеевском районе разливы, скорее всего будут невелики.

Напомним, в последний раз масштабное весеннее наводнение в Воронежской области было в 2018 году. Тогда вода заливала улицы и дома в Новоусманском и Калачеевском районах.