Вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин на выборах мог обещать депутату горДумы явку в 50% за 400 тысяч

Вице-мэр по градостроительству вину свою признал, как и его бывшая подчиненная. Фото предоставлено Ленинским райсудом

Следственное управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело о мошенничестве на выборах по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фигурантами его стали вице-мэр Воронежа по градостроительству Юрий Бавыкин и его бывшая подчиненная, занимающая пост заместителя руководителя управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию Светлана Васькова.

Силовики заподозрили чиновников в махинациях на выборах в городскую Думу, которые проходили осенью 2020 года. Тогда господин Бавыкин находился на посту главы Коминтерновского района.

По версии следствия, он мог пообещать баллотировавшемуся в депутаты воронежской горДумы обеспечить в ходе предвыборной компании не менее 50% голосов избирателей. За свои услуги он попросил 400 тысяч рублей.

После этого с Кудрявцевым лично встретилась Светлана Васькова. Их беседа прошла «не позднее августа 2020 года). Она, используя свое служебное положение, сообщила будущему парламентарию «согласованную с Бавыкиным заведомо ложную информацию» о возможности обеспечить голоса избирателей.

Деньги чиновникам кандидат в депутаты передал, только вот услугу они ему не оказали и 400 тысяч не вернули. По словам источника, речь может идти о Сергее Кудрявцеве. Парламентарий сейчас находится под домашним арестом. Его тоже заподозрили в крупном мошенничестве. Предполагается, что он мог проворачивать махинации с землей возле ДК имени Кирова в Левобережном районе.

Юрия Бавыкина и Светлану Васькову Ленинский райсуд отправил под домашний арест до 16 апреля включительно. Во время заседания вину они свою признали.