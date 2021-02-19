Следователи опубликовали фото с места взрыва газового баллона под Воронежем

Фото следственного управления СК РФ по Воронежской области

Воронежские следователи проводят доследственную проверку по факту взрыва газового баллона в Богучарском районе, в результате которого пострадали семь человек. Напомним, 19 февраля около 8.20 рабочие, выполнявшие ремонт и строительство моста через реку в районе 749-го километра трассы М-4 «Дон», решили прогреть открытым огнем замерзший газовый баллон. В итоге этих манипуляций у баллона выбило дно. Никто не погиб, но травмы получили семь человек.

фото voronezh.sledcom.ru

- Пострадали работники мостостроительной организации: трое воронежцев в возрасте 32, 52 и 56 лет, двое жителей Воронежской области 44-х и 62-х лет, 57-летний тамбовчанин и 55-летний житель Саратовской области. Их доставили в больницу с травмами различной тяжести. В настоящее время трое из них, жители Воронежа, госпитализированы, остальным пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они находятся на амбулаторном лечении, - отметили в следственном управлении СК России по Воронежской области. - Проводится проверка по факту нарушения требований охраны труда. Назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью.

Проверку по факту ЧП взяла под контроль прокуратура.