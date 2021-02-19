Во Дворце бракосочетания в центре Воронежа более трех месяцев будет идти ремонт фасада и крыши

С другой стороны стоимость торжественного сопровождения государственной регистрации брака в этот период снизится на 10% Фото: управление ЗАГС Воронежской области, ВКонтакте.

С 7 июня по 30 сентября будет идти ремонт кровли и фасада воронежского Дворца бракосочетания (пл. Ленина, д. 11). Об этом сообщили 19 февраля в регионального управление ЗАГС.

Во время реконструкции фасад здания затянут специальным полотном, а по периметру установят строительные леса. Так что молодоженам, планирующим церемонию в этом месте, предстоит подумать, как пройдет, например, фотосессия.

С другой стороны стоимость торжественного сопровождения государственной регистрации брака в этот период снизится на 10%.

С 24 февраля на портале Госуслуг откроют предварительную запись на торжественную регистрацию брака во Дворце бракосочетания. Однако церемонии в праздничном формате будут проходить только по субботам.

Подать заявление также можно лично в отделе ЗАГС Центрального и Ленинского районов по адресу: ул. Куцыгина, д. 6, предварительно записавшись на прием по телефону 212-64-17.

Помните, что с 11 февраля в зал торжественной регистрации брака во все отделы ЗАГС региона можно пригласить только 15 гостей со средствами индивидуальной защиты.

Малый зал Дворца для регистрации брака в неторжественной обстановке продолжит работу в обычном режиме. Заключить брак там можно будет со вторника по субботу с 9.00 до 17.00.