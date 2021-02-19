В центре Воронежа на 6 часов запретят парковку из-за возложения цветов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия сообщила об ограничениях парковки на проспекте Революции утром 20 февраля.

С 6.30 до 12.30 будет запрещена парковка транспорта в районе площади Победы - от дома №23 до дома №29 по нечетной стороне проспекта Революции и от дома №22 до дома №30 по четной.

Ограничения связаны с проведением церемонии возложения цветов и венков к могиле Неизвестного солдата в связи с Днем защитника Отечества.

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