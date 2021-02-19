Число пострадавших от взрыва газового баллона в Воронежской области возросло до семи

Сотрудники прокуратуры опрашивают рабочих на месте ЧП. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры начали проверку соблюдения законов об охране труда по факту ЧП в Богучарском районе. Напомним, в пятницу, 19 февраля, около восьми часов утра на 749 километре трассы «Дон» при ремонте моста рабочие решили прогреть понадобившийся для сварки газовый баллон открытым огнем. Случился взрыв. У баллона выбило дно. Пострадали несколько человек.

Как выяснили, в прокуратуре в результате взрыва получили ранения семь рабочих, трое из них госпитализированы. Ранее в МЧС сообщили, что один из пострадавших находится в реанимации.

Теперь ответственных за охрану труда сотрудников мостотряда № 81 ОАО «Дороги и Мосты», занимающего ремонтом этой переправы, ждет масса неприятностей. В частности, проверят, насколько тщательно они проводили с рабочими инструктаж по технике безопасности. Следователи параллельно проводят свою проверку, выясняют, нет ли в этом ЧП признаков преступления.