В Воронежской области мотоциклист пытался дать 100 тысяч начальнику ГИБДД за уничтожение протокола о пьяном ДТП

В Воронежской области будут судить белгородца за взятку начальнику районного ГИБДД.

В августе 2020 года 41-летний мужчина перевернулся на своем мотоцикле возле села Хохол Тростянка Острогожского района. Оказалось, водитель не справился с управлением, потому что был в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции зафиксировали в протоколе еще и тот факт, что на мотоцикле не было номеров.

Не желая быть привлеченным к ответственности за нарушения, в октябре 2020 года белгородец приехал в отделение ГИБДД и предложил начальнику 100 тысяч рублей за уничтожение протокола.

Несмотря на неоднократные разъяснения полицейского, что взятка является уголовно-наказуемым преступлением, мужчина положил деньги под рабочий стол.

Теперь его будут судить не только нарушения ПДД, но и за покушение на дачу взятки в значительном размере.