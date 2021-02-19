Бесплатные лекарства за неделю получили 3,3 тыс жителей Воронежской области, лечащиеся от COVID-19 дома

С 11 по 18 февраля бесплатные лекарства получили 3355 пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, сообщил департамент здравоохранения Воронежской области.

Напомним, не кладут в больницу пациентов с легкими и средне тяжелыми формами ковида.

- Степень тяжести заболевания определяет лечащий врач из поликлиники. Перечень бесплатно выдаваемых препаратов также определяется им - индивидуально для каждого пациента с учетом его диагноза, состояния и течения заболевания. Медикаменты доставляют на дом пациентам работники поликлиник, - отметили в облздраве.

Всего с 16 ноября бесплатные лекарства получили 50 511 жителей области.