Жительница Воронежа продала не принадлежащий ей участок

На махинациях с землей поймали 34-летнюю жительницу Воронежа: дама продала участок областной собственности за кругленькую сумму, причем, как оказалось, такие фортели она проворачивала не впервые.

В марте 2019 года подозреваемая предоставила в МФЦ пакет документов с фиктивной архивной выпиской, свидетельствовавшей, что ее родственнице под личную застройку выделен земельный участок площадью 0,2 га в Советском районе Воронежа. Сотрудники Росреестра, введенные злоумышленницей в заблуждение, после рассмотрения заявки зарегистрировали право собственности на землю на имя ее родственницы. После того, как участок перешел в собственность, подозреваемая, действуя по доверенности, продала его. Тем самым нанеся ущерб бюджету Воронежской области в размере его кадастровой стоимости более 2,5 млн рублей.

На женщину завели уголовное дело. За мошенничество в особо крупном размере ей грозит до 10 лет лишения свободы.