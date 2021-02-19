К 19 февраля в Воронежской области еще 341 человек заразился коронавирусом

По данным на утро 19 февраля, в Воронежской области выявили еще 341 заболевшего коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в регионе достигло 65 097 человек.

За последние сутки выписались с больничного 356 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 58 834 человека.

По данным федерального оперштаба, за сутки жертвами COVID-19 в нашем регионе стали 11 пациентов, всего в Воронежской области 2 142 летальных случая.

По данным регионального оперштаба, привились от ковида 68 692 жителя Воронежской области.