В Воронежской области во время дорожных работ взорвался газовый баллон: госпитализированы 4 человека

Сейчас 3 сотрудников находятся в хирургии с ожогами рук и лица, еще 1 - в реанимации Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Ранним утром 19 февраля в Богучарском районе во время дорожных работ взорвался газовый баллон емкостью 50 литров. Как сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области, пострадали 4 человека.

Дорожники работали на 749 километре трассы М-4 «Дон». По предварительной информации, газовый баллон замерз, поэтому работники решили его прогреть открытым огнем, но в итоге у баллона выбило дно, произошла разгерметизация. К счастью, дальнейшего возгорания не последовало.

Сейчас 3 сотрудников находятся в хирургии с ожогами рук и лица, еще 1 - в реанимации.

В ГУ МЧС по Воронежской области напоминают, что работа с газом требует жесточайшего соблюдения правил техники безопасности.

В 2019 году в Воронеже примерно в 3 часа ночи жителей улицы Рижская разбудил жуткий хлопок. Звук шел со стороны расположенного по соседству гаражного кооператива «Электроника». Тогда там также взорвался газовый баллон.