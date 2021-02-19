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Происшествия

На 17,5 лет осудили жителя Воронежской области за жестокое убийство пенсионерки

Мужчина 33 раза ударил ее ножом
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".

фото из архива "КП".

Воронежский облсуд рассмотрел дело 48-летнего Игоря Логунова. Как сообщила прокуратура области 18 февраля, ранее судимого мужчину признали виновным в разбое и убийстве 72-летней соседки.

Напомним, несчастье случилось в ноябре 2019-го в селе Красный Лог Каширского района. Пьяный Логунов пришел в дом к пожилой женщине и потребовал денег. Когда же получил отказ, схватил кухонный нож и ударил им не менее 33 раз старушку. От полученных ранений пенсионерка скончалась. После этого нападавший обыскал дом и похитил семь тысяч рублей, а также карту для пополнения баланса мобильного.

Суд приговорил 48-летнего мужчину к 17,5 годам колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения на полтора года.

Криминал