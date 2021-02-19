Музей имени Крамского приглашает воронежцев на программу для "серебряного" возраста

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский художественный музей имени Крамского подготовил специальную абонементную программу для посетителей «серебряного возраста» (55+).

- В программе "Поколение 55/100" воронежцы узнают новое о творчестве знаменитых русских и зарубежных художников (музей обладает уникальной коллекцией произведений искусства разных эпох и культур), обсудят любимые произведения в кругу заинтересованных собеседников. Мастер-классы помогут осуществить мечты о творчестве, и, возможно, впервые создать свое произведение в разных художественных техниках, - сообщили в музее. - Проект продлится до конца мая. Продолжительность занятий 90 минут, они будут проходить в лекционном зале основного здания.

25 февраля в 13.00 пройдет мастер-класс «Рисунок тростниковым пером». Работа в технике старых мастеров и создание собственного рисунка с помощью туши и тростникового пера.

4 марта в 13.00 расскажут о судьбе одной из выдающихся коллекций памятников древнеегипетской культуры, в которую входят редкие в российских музейных собраниях произведения XIX - II вв. до н.э.

18 марта в 13.00 состоится мастер-класс «Цветочный натюрморт» - в смешанной технике с помощью акрила и пастели.

1 апреля в 13.00 темой беседы станет коллекция древнегреческих керамических сосудов, созданных в VIII-V веках до нашей эры.

15 апреля в 13.00 запланирован мастер-класс «Свободный экспрессивный сельский пейзаж» - с помощью акрила и пастели.

6 мая в 13.00 темой беседы станет собрание живописных произведений: история формирования, жемчужины коллекции.

20 мая в 13.00 пройдет мастер-класс «Натюрморт» - на тонированной бумаге в технике сухой пастели.