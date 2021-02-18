Воронежский заповедник скорректировал график работы в праздничные дни

В связи с праздничными днями в феврале утвержден особый график работы в Воронежском биосферном заповеднике имени Василия Пескова. Так, в среду, 24 февраля, экскурсионные объекты не работают. Однако гостей ждут с 20 по 23 февраля.

Режим работы экскурсионных объектов заповедника в эти дни таков:

Музей природы, Бобровый городок, экотропа Черепахинская – с 9:00 до 17:00

Музей пожаров – 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Музей Василия Пескова – 10:00-12:00, 14:00-16:00

- Возможен только самостоятельный осмотр, экскурсии временно не проводятся. Напоминаем, что все посетители заповедника должны быть в масках (в помещениях), необходимо соблюдать социальную дистанцию, - предупреждают в заповеднике.

Уже с 25 февраля экскурсионные объекты работают в обычном режиме.